Protesto: prefeito que descumpriu promessas eleitorais é amarrado e arrastado por carro

Amarrado a una camioneta, habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastran al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón. Vía @PortavozChiapas . pic.twitter.com/KAWle3ZXhk — José Juan Balcázar (@jjconfines) October 8, 2019

Um prefeito no México foi alvo de um protesto violento de habitantes da cidade que administra.



Jorge Luis Escandón Hernández foi amarrado à traseira de um carro e arrastado pelas ruas de Las Margaritas, que fica no sudeste do país, no estado de Chiapas, a mais de 1.000 km da capital.





A causa dafoi acontra o não cumprimento dasque Hernández fez durante aPior: não foi a primeira vez. Em uma ocasião anterior, manifestantes invadiram odo alcaide, mas não o encontraram no local de trabalho.Entre as promessas ainda não cumpridas, estão ode umae oregular depara a comunidade.Um tempo depois de ser arrastado, aconseguiu libertar o prefeito, que não tevee ainda teve coragem pra ir a uma praça da cidade dizer que não está comdas ameaças.