EUA: prisões na fronteira com o México somam quase um milhão em um ano

Agentes norte-americanos detiveram quase um milhão de migrantes na fronteira com o México nos 12 meses encerrados em setembro - disse nesta terça-feira (8) o comissário interino do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Mark Morgan.

No exercício 2019, encerrado em setembro, a alfândega e proteção de fronteiras (CBP) prendeu 977.509 pessoas tentando entrar no território dos EUA pela fronteira sul. A última vez que esse número se aproximou de 1 milhão foi em 2006.

"As ações de reforço do CBP na fronteira sudoeste totalizaram quase um milhão no ano fiscal de 2019 (que ocorre de outubro a setembro), o que representa um aumento de 88% em relação às ações de 2018", disse Morgan aos jornalistas na Casa Branca.

O aumento ocorre em meio a esforços do presidente Donald Trump para impedir a imigração irregular, que começam a mostrar resultados nos últimos quatro meses, quando as detenções começaram a diminuir.

O diretor interino do CBP, Mark Morgan, disse em entrevista coletiva na Casa Branca que o número de migrantes presos caiu para pouco mais de 52.000 em setembro, o menor valor mensal em um ano.

Esse número representa "uma queda de cerca de 65% em relação ao pico de maio de 144.000", disse Morgan.

Após o número registrado em maio - um recorde em 13 anos -, os Estados Unidos assinaram acordos com México, Guatemala, Honduras e El Salvador para interromper a migração irregular. Depois disso, o nível de detenções começou a diminuir.

"O CBP continua a colaborar com nossos parceiros estrangeiros, especialmente México, El Salvador, Guatemala e Honduras, para tratar disso como uma crise regional", afirmou Morgan.

O governo Trump ordenou que os solicitantes de refúgio, que antes podiam permanecer em território dos EUA até que o caso fosse resolvido, agora precisam aguardar a resolução de pedidos no México, em uma medida questionada pela justiça.

Além de restringir a capacidade dos migrantes de solicitar refúgio, a Casa Branca continua pressionando para construir um muro ao longo da fronteira de 3.200 quilômetros com o México, a principal promessa eleitoral de Trump.

Para isso, o Executivo desviou fundos do Departamento de Defesa para a construção de mais cercas depois que o Congresso se recusou a fornecer o orçamento necessário para o muro.

Morgan disse que até agora 114 km da nova barreira foram erguidos, de um total de 720 km que deve ser concluído até o final de 2020.