Chefe da ONU preocupado com escalada da violência na Síria

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, declarou sua profunda preocupação com a escalada da violência no nordeste da Síria, um dia após o início da ofensiva turca.

"Quero expressar minha profunda preocupação com a escalada de conflitos", disse Guterres em entrevista coletiva em Copenhague.

As forças curdas da Síria lutavam nesta quinta-feira para conter a ofensiva lançada pela Turquia no dia anterior no nordeste do país em guerra, aumentando o medo de uma nova crise humanitária.

Desde quarta-feira, pelo menos 23 combatentes das forças curdas e 9 civis foram mortos nos ataques aéreos e disparos de artilharia do Exército turco, segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Mais de 60.000 pessoas foram deslocadas desde quarta-feira pela violência, fugindo das áreas na fronteira, segundo ainda o OSDH.