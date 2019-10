Família Gupta sofre sanções nos EUA por corrupção na África do Sul

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (10), sanções contra uma poderosa família da África do Sul, os Gupta, ligada a escândalos de corrupção.

Na lista negra de sanções foram incluídos Ajay, Atul e Rajesh Gupta, acusados pelo Departamento do Tesouro americano de estarem envolvidos "em uma ampla rede de corrupção e de subornos para obter contratos do governo".

Com relações estreitas com o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, os Gupta são acusados de terem "roubado milhões de dólares mediante estratagemas ilícitos com o governo", acrescentou o Tesouro americano.

Essas sanções congelam os bens que possam ter nos Estados Unidos e proíbem todas as entidades do país de fazerem negócios com a família.

Os Gupta e um de seus sócios, Salim Essa, que também está na lista, "usaram sua influência sobre importantes partidos e homens políticos para encher os bolsos com bens alheios", declarou a subsecretária do Tesouro encarregada das sanções, Sigal Mandelker.

Os membros dessa família de origem indiana emigraram para a África do Sul nos anos 1990 e "fizeram seus negócios prosperarem, graças a generosas doações a um importante partido político e a sua relação com o ex-presidente Jacob Zuma", acrescentou o governo americano.

A família ofereceu dinheiro, ou altos cargos, a membros do governo em troca de sua cooperação para favorecer sus interesses financeiros.

Esses escândalos de corrupção obrigaram Zuma a renunciar à Presidência em fevereiro de 2018 diante de acusações de ter favorecido a malversação de recursos estatais, ao facilitar os negócios dos Gupta.

A família de empresários abandonou a África do Sul e agora vive em Dubai.