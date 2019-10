Comunicado do Business Wire :Murata Manufacturing Co., Ltd.

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anunciou hoje que está desenvolvendo uma solução de módulo de radiofrequência (RF) para o Terragraph, tecnologia sem fio com velocidade gigabit desenvolvida pelo Facebook para suprir a crescente demanda por acesso confiável à internet de alta velocidade em ambientes urbanos e seus arredores.

O Terragraph é capacitado, em parte, pelo posicionamento de módulos RF de ondas milimétricas em intervalos de 200 a 250 metros entre as estações de base. Tradicionalmente, redes de alta velocidade são construídas com a instalação de cabos de fibra óptica subterrâneos, mas seus prazos e custos elevados representam enormes desafios. Com o Terragraph, a implementação é mais rápida e custa menos se comparada com uma rede convencional. Isso é obtido com a fixação de caixas de ajuste (set boxes) com módulos RF de ondas milimétricas em objetos como postes de iluminação, que já são onipresentes nas cidades.

Os módulos RF de ondas milimétricas da Murata utilizam LTCC* desenvolvida de forma independente que obtém qualidade estável de comunicação na faixa de onda milimétrica e possui resistência ao calor e à umidade. Isso ajuda a assegurar um ambiente de rede de alta qualidade para o Terragraph.

Norio Nakajima, vice-presidente executivo sênior da unidade de negócios de módulos e diretor representante, comentou:

"À medida que a popularidade do 5G se tornar uma realidade, a sociedade da informação se disseminará de modo inédito e estará acessível a todos. A Murata Manufacturing possui vantagens nos campos de comunicação e hardware, e temos a satisfação de apoiar o projeto Terragraph do Facebook para ampliar o acesso a conectividade de alta qualidade".

O produto será exibido no estande da Murata Manufacturing (Makuhari Messe, Salão 7, H021) na CEATEC 2019 (convenção de mídia: 14 de outubro de 2019; duração: 15 a 18 de outubro).

* Sigla para cerâmica cozida a baixa temperatura (Low Temperature Co-?red Ceramics): refere-se a cerâmicas cozidas a temperaturas iguais ou inferiores a 1.000 °C.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial na concepção, fabricação e venda de componentes eletrônicos e soluções passivas à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de alimentação elétrica. A Murata tem o compromisso de desenvolver materiais eletrônicos avançados e módulos de alta densidade e multifuncionais de ponta. A empresa conta com funcionários e instalações de produção em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse o site da Murata em www.murata.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191010005465/pt/

Para obter mais informações, entre em contato com: Murata Manufacturing Co., Ltd. Tomohiro Ueno, prsec_mmc@murata.com Departamento de Comunicação Corporativa

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.