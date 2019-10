Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics Inc.

A Mouser Electronics Inc. e a celebridade da engenharia Grant Imahara lançaram hoje o segundo vídeo da série "Engineering Big Ideas", que pertence ao premiado programa Empowering Innovation Together?, da Mouser. Assista ao vídeo em https://mou.sr/EIT2019-2.

No segundo vídeo da série Engineering Big Ideas, Mouser e Imahara levam os espectadores até Milão, na Itália, para conhecer a Arduino®, um dos principais ecossistemas de hardware e software de código aberto do mundo. Imahara conversa com Massimo Banzi, cofundador e diretor de tecnologia da Arduino, sobre o uso de designers e desenvolvedores de ferramentas de prototipagem para compreender e articular as possibilidades e limites de uma ideia. Além disso, a dupla descobre como o movimento de código aberto contribui com a ampliação do acesso à inovação. A série "Engineering Big Ideas" é patrocinada pelo estimados fornecedores da Mouser, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology e Molex.

"Estamos animados com esse segundo episódio de 'Engineering Big Ideas'. O design de protótipos representa a criação de algo completamente novo", declarou Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics. "Com o uso de hardware e software de código aberto, empresas como a Arduino oferecem oportunidades significativas a designers e desenvolvedores com a eliminação de obstáculos e a abertura de portas para a inovação."

"O código aberto é o exemplo perfeito da inovação por meio da colaboração e o acesso compartilhado ao conhecimento", acrescentou Imahara. "A prototipagem rápida é uma adaptação natural desse ambiente: as ideias surgem rapidamente e a um custo aceitável."

A distribuidora global de componentes eletrônicos Mouser Electronics está se unido ao engenheiro Grant Imahara pelo quinto ano consecutivo para apresentar a série Engineering Big Ideas, que explora o processo de transformar uma ideia em um produto e examinar o caminho até a comercialização - da descoberta até o projeto e, por fim, o desenvolvimento.

O programa Empowering Innovation Together tem sido um dos programas de educação de componentes eletrônicos notáveis mais reconhecidos desde 2015, destacando uma série de desenvolvimentos inovadores, desde IoT e cidades inteligentes do futuro até tecnologias robóticas.

Para saber mais sobre essa e todas as séries Empowering Innovation Together, da Mouser, visite www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser noFacebook e no Twitter.

