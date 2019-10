Londres se prepara para 'recuperar o controle' na OMC após Brexit

Reino Unido se prepara para "recuperar o controle" de sua política comercial depois que deixar a União Europeia no fim do mês, declarou uma ministra britânica nesta quarta-feira em Genebra ante a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em um discurso na OMC, a ministra de Comércio Internacional, Liz Truss, falou de uma "oportunidade de ouro" para seu país.

O Reino Unido poderá "determinar sua própria política comercial pela primeira vez em quase meio século e recuperar nosso lugar na OMC como nação totalmente independente e soberana", disse, segundo o texto de seu discurso.

"Para aqueles de vocês que se preocupavam em saber onde estivemos durante 45 anos, tenham certeza de que o Reino Unido voltou", declarou.

Truss participava de uma reunião a portas fechadas organizada pela Câmara Internacional de Comércio, com sede em Paris, da qual participaram empresas britânicas como a British Telecoms (BT) e a mineradora Anglo American, bem como diplomáticos.

Em um comunicado publicado antes de seu discurso, Truss tinha anunciado que o "Reino Unido está a ponto de recuperar o controle de sua política comercial".

"Vivemos em um mundo incrivelmente protecionista e é muito importante - hoje mais que nunca - que o Reino Unido e outros membros da OMC acenem a bandeira a favor de um comércio livre", afirmou.