Otan pede moderação à Turquia em sua operação na Síria

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu nesta quarta-feira à Turquia, membro da Aliança, moderação em sua operação na Síria e que não comprometa a luta contra os jihadistas.

"Conto com a Turquia para agir com moderação e garantir que o progresso que fizemos na luta contra o Estado Islâmico não seja comprometido", tuitou Stoltenberg, anunciando que discutirá isso na sexta-feira com o presidente turco em Istambul.

A Turquia lançou nesta quarta-feira a "Operação Fonte da Paz", a ofensiva militar no nordeste da Síria contra a milícia curda apoiada pelos ocidentais na luta antijihadista.

O anúncio do início da ofensiva contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG) foi feito pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mais do que nunca determinado a afastar da fronteira turca esta milícia que considera terrorista por causa de seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).