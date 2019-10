Turquia anuncia início de operação militar no norte da Síria

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, anunciou hoje o início de uma operação militar turca no norte da Síria, que já esperada nos últimos dias.



Em sua conta oficial no Twitter, Erdogan disse que a operação, batizada "Primavera de Paz", tem o objetivo de erradicar "a ameaça do terror" contra a Turquia.



Mais cedo, a TV turca havia divulgado que jatos do país tinham bombardeado posições de militantes curdos na Síria. O governo turco vinha há tempos ameaçando atacar combatentes curdos que Ancara trata como "terroristas".



Ciente do ataque planejado, o governo dos Estados Unidos decidiu no último fim de semana retirar suas forças militares da região síria. Fonte: Associated Press.