DJ Fatboy Slim presta homenagem a Greta Thunberg

O britânico Fatboy Slim prestou uma homenagem a Greta Thunberg com uma versão de "Right Here, Right Now" que mistura sua música com o discurso a respeito d a falta de ação contra a crise climática que a adolescente sueca fez na ONU.

O DJ de 56 anos lançou o mix, idealizado pelo artista sul-africano David Scott, durante um show em Gateshead, nordeste da Inglaterra.

A performance foi gravada e divulgada nas redes sociais, onde se tornou viral.

Greta pediu no mês passado ante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, medidas para combater a crise climática.

"Eu assisti o vídeo e assim que ela disse: 'aqui e agora', a música do Fatboy Slim me veio cabeça e eu sabia que tinha que criar uma montagem de vídeo", declarou Scott à AFP.