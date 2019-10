Comunicado do Business Wire :CrossFit, Inc.

No encerramento do Reebok CrossFit Games Open 2020, que começa em 10 de outubro e termina em 11 de novembro, a CrossFit, Inc. encontrará o homem e a mulher mais fitness em cada país elegível participando do CrossFit Open mundial e os declarará campeões mundiais. Os campeões nacionais se qualificarão automaticamente para o Reebok CrossFit Games 2020, que acontecerá em agosto em Madison, Wisconsin. Lá, os campeões nacionais terão a chance de competir com outros atletas dos Games por um prêmio de US$1,6 milhão e o título de Fittest on Earth.

Afghanistan National Champion Sami Salampur smiles moments before taking the field at the opening ceremony at the 2019 Reebok CrossFit Games. (Photo: Michael Valentin / Business Wire)

O que é o CrossFit Games?

O CrossFit Games é uma competição difícil, de vários dias, na qual os atletas de elite, com idades entre 14 e mais de 60 e equipes de todo o mundo competem no teste final de fitness. O CrossFit Games é o Sport of Fitness, e atletas experientes treinam para estar preparados para eventos desconhecidos anunciados apenas logo antes da competição. Os movimentos do CrossFit são selecionados da ginástica, levantamento de peso, levantamento Olímpico, corrida, remo e outros.

Os atletas chegam em Madison, Wisconsin, sem quase nenhum conhecimento sobre os eventos reais, então o treinamento deles tem que cobrir uma série de atividades mais abrangente do que qualquer outro esporte profissional. Eles são classificados durante a competição com seus pares, e os vencedores são declarados Fittest on Earth depois de provarem sua aptidão em uma série de eventos diversos ao longo de diversos dias. O evento de 2020 será a 13ª edição anual do CrossFit Games e o maior número de atletas individuais até agora. O prêmio total deste ano é superior aUS$2,3 milhões.

O que é o CrossFit Games Open?

O CrossFit Games Open é a maior competição fitness do mundo e a primeira de três competições que formam a temporada do CrossFit Games: Open, Age Group Online Qualifier e os Games. No Open, centenas de milhares de atletas de mais de 15.000 afiliadas da CrossFit em todo o mundo competem em um teste de fitness de cinco semanas. Essa competição on-line é aberta a pessoas do mundo todo. Todas as semanas, de 10 de outubro a 11 de novembro de 2019, os atletas competirão em um workout desenhado pela CrossFit, Inc. para testar a resistência cardiovascular/respiratória, estamina, força, flexibilidade, potência, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão.

No encerramento do Open, os 20 melhores atletas de todo o mundo, bem como os competidores masculino e feminino primeiros colocados de cada país elegível, ganharão convites para competir no Reebok CrossFit Games 2020. Depois do Open, os principais atletas dos grupos etários de 14 a 17 e de 35 a +60 anos terão uma segunda seção de qualificação on-line para conquistar uma vaga no grupo etário (Age Group) nas finais. Além dessas duas seções de qualificação on-line, o único modo para um atleta garantir uma vaga nas finais é vencer um dos 28 Sanctionals? (Competições da CrossFit que são de propriedade e operadas individualmente).

Campeões nacionais do CrossFit Games Open

A temporada de 2020 marcará o segundo ano no qual a CrossFit, Inc. oferece ao primeiro colocado homem e mulher em cada país elegível em todo o mundo, a oportunidade de competir no CrossFit Games.

Em 2019, a CrossFit reconheceu um total de 232 campeões nacionais vindos de 123 países diferentes. Na quinta-feira, 1º de agosto de 2019, o primeiro dia da competição em Madison, Wisconsin, contou com a participação de 143 homens e 117 mulheres representando 114 países, tornando-se o campo de atletas mais diverso que o CrossFit Games já viu.

Do Afeganistão até a Bélgica, do Egito à Estônia, Kosovo ao Kuwait - o qualificador do National Champion Open oferece aos atletas de todos os países onde a CrossFit está em seu início, a oportunidade de evoluir o esporte e representar seus países em um estágio mundial.

Virtualmente, não há barreiras à entrada de nenhum atleta que desejar representar seu país no Reebok CrossFit Games 2020. Não são exigidos ou preferidos status profissional ou fidelidade a uma federação esportiva. Os atletas precisam somente do seguinte:

-- Cadastrar-se no Open.

-- Completar e gravar em vídeo todos os cinco workouts do Open conforme determinado no decorrer do Open. Enviar os scores para games.crossfit.com.

Os campeões serão notificados depois que o Leaderboard for definido mediante a conclusão do Open e depois de a cidadania ser confirmada.

Sobre a CrossFit, Inc.

A CrossFit, Inc. é desenvolvedora e fornecedora do programa de fitness CrossFit® e líder mundial reconhecida em fitness funcional. Fundada por Greg Glassman e construída a partir de movimentos funcionais de alta intensidade, constantemente variados, educação e competição colaborativa, os exercícios da marca CrossFit desenvolvem força e fitness enquanto cultivam o espírito de comunidade e camaradagem em cada uma das mais de 15.000 academias afiliadas na rede global da CrossFit. A CrossFit, Inc. é emissora líder de certificados credenciados para profissionais de treinamento físico em todo o mundo e oferece programas de certificados especiais, além do seu currículo principal. As iniciativas de saúde da CrossFit, Inc. buscam investigar os males da medicina moderna e o abuso proposital da confiança pública na ciência. A CrossFit, Inc. foi criada e opera o CrossFit Games, uma competição anual onde os atletas de elite competem para serem nomeados Fittest on Earth?. Para saber mais, visite www.CrossFit.com, Games.CrossFit.com, ou http://www.youtube.com/CrossFitHQ.

CrossFit, Forging Elite Fitness, The Sport of Fitness e Fittest on Earth são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da CrossFit, Inc. nos EUA e/ou em outros países.

