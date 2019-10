Guerra comercial pode contrair economia global em US$ 700 bilhões, diz FMI

(foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

As tensões comerciais estão prejudicando a saúde da economia global, que crescerá em seu ritmo mais lento em uma década, alertou nesta terça-feira Kristalina Georgieva, a nova chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).





Clima

Os conflitos comerciais estão causando danos generalizados e duradouros que podem contrair a economia global em US$ 700 bilhões, equivalentes a 0,8% do, disse Georgieva em seu primeirono comando da instituição."Em 2019, esperamos umem quase 90% do mundo. A economia global está em", disse Georgieva antes da reunião anual do FMI e do, que começa na próxima semana.



Georgieva também comentou a questão do clima no planeta. Afirmou que a luta contra a crise climática exigirá uma mudança nos sistemas tributários para incluir um aumento significativo na taxação de emissão de carbono.

"É uma crise à qual ninguém está imune e todos têm a responsabilidade de agir", disse ela.

"Limitar o aquecimento global (...) requer um preço significativamente mais alto de carbono", enfatizou.



"A chave é mudar os sistemas tributários", concluiu.