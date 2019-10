Comunicado do Business Wire :OCSiAl

A OCSiAl, maior produtora mundial de nanotubos de grafeno, apresentou hoje quatro novos produtos TUBALL MATRIX concebidos especificamente para a indústria de elastômeros. O anúncio, na Conferência Internacional de Elastômeros em Cleveland (EUA), representa outra expansão do portfólio da OCSiAl e da linha TUBALL de aditivos de nanotubos de grafeno. Os novos produtos melhoram a compatibilidade do TUBALL para o uso na composição de elastômeros com matrizes refinadas para suportar fluoroelastômeros, borrachas de etileno-propileno-dieno (EPDM) e compostos de pneus.

O TUBALL MATRIX é um aditivo de nanotubos de carbono de parede única naturalmente condutor que melhora as propriedades físicas dos elastômeros, bem como a condutividade, sem comprometer outros atributos. Com taxas de carregamento abaixo de 0,5%, as dispersões do TUBALL MATRIX para elastômeros também permitem um peso mais leve, fornecem maior controle sobre a cor e eliminam as marcas. Os novos produtos, quando adicionados durante o processo de composição, formam uma rede de nanotubos de reforço e condutores dentro do composto.

"A inovação contínua em elastômeros é necessária para atender às necessidades que as formulações atuais de materiais não podem suportar", disse Michael Jacobsson, diretor de vendas da OCSiAl USA. "Nossas novas dispersões do TUBALL MATRIX se integram facilmente durante o processo de composição e, com taxas de carregamento muito baixas, melhoram as propriedades físicas e a condutividade."

Os quatro novos produtos TUBALL MATRIX concluíram os testes de produção e estão qualificados para o uso do cliente. Os novos produtos são:

-- O TUBALL MATRIX 608 para fluoroelastômeros é projetado para juntas, vedações e outros componentes utilizados nas indústrias de petróleo e gás, de semicondutores e aeroespacial. A adição do TUBALL MATRIX 608 durante a composição demonstrou melhorar a resistência à tração em até 36%, a resistência ao rasgo em até 90% e a resistência à abrasão em até 27%, além de melhorar as propriedades condutoras e as capacidades de cores.

-- O TUBALL MATRIX 610 para EPDMs melhora a resistência à tração do EPDM em até 25% e a resistência ao rasgo em 103%, proporcionando maior vida útil às correias usadas em veículos e sistemas de transportadores. A condutividade adicionada pode permitir velocidades mais altas, eliminando o acúmulo de estática. Nas aplicações de cobertura EPDM, o TUBALL 610 melhora o alongamento dos materiais de cobertura em até 61% e permite maior controle sobre a cor.

-- O TUBALL 614 e o 615 para compostos de pneus se integram facilmente ao processo de composição, permitindo uma melhoria de 6,1% na durabilidade, uma melhoria de 9,6% na eficiência e melhor tração. As baixas taxas de carregamento permitem uma possível redução de peso que melhora a eficiência de combustível e o alcance de veículos elétricos.

A OCSiAl usa um processo de produção exclusivo para fabricar nano aditivos a um custo significativamente menor e em uma escala maior do que era possível anteriormente. Esses aditivos são o TUBALL, um aditivo universal de nanotubo de grafeno que aumenta o desempenho do material, e o TUBALL MATRIX, uma forma pré-dispersa do TUBALL. O TUBALL e o TUBALL MATRIX transformam os materiais existentes para reduzir o peso, melhorar a resistência, aumentar a aderência ou adicionar condutividade.

Sobre a OCSiAl

Como o maior produtor mundial de nanotubos e grafeno, a OCSiAl está potencializando a transformação de materiais tornando os materiais nanoaumentados escalonáveis e econômicos. Os aditivos TUBALL? e TUBALL MATRIX da empresa permitem que os fabricantes aumentem materiais básicos com quantidades muito pequenas de nanotubos e grafeno para reduzir o peso, aumentar a resistência, adicionar condutividade e melhorar a adesão. Através do seu processo de produção único, a OCSiAl pode produzir grandes quantidades de nanotubos e grafeno a um custo 75 vezes menor do que as tecnologias concorrentes. Sediada em Luxemburgo, a OCSiAl é uma empresa mundial com mais de 400 funcionários e 600 parceiros de negócios. A empresa nas Américas está sediada em Columbus, Ohio, e é a fornecedora exclusiva de TUBALL e TUBALL MATRIX na América do Norte e do Sul. Para mais informações, acesse ocsial.com.

