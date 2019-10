Congresso do Equador denuncia tentativa de invasão de manifestantes

A Assembleia Nacional do Equador denunciou nesta segunda-feira que manifestantes tentaram invadir sua sede, em meio aos protestos contra a alta nos combustíveis.

A entidade assinalou que "rejeita categoricamente os atos de vandalismo protagonizados nas imediações do Palácio Legislativo, como parte de uma tentativa de tomar a sede do Parlamento" em Quito.

Milhares de indígenas e camponeses iniciaram nesta segunda-feira uma concentração no parque El Arbolito, vizinho ao Parlamento, para protestar contra a política econômica do governo do presidente Lenín Moreno.

Em meio a estes protestos, centenas de manifestantes tentaram entrar no Congresso nesta segunda-feira.

"É indispensável recuperar o Estado de Direito que nos caracteriza como país de paz", destacou a Assembleia, onde as forças políticas estão divididas e o governo não tem a maioria.

Os manifestantes também tentaram entrar na Controladoria do Estado, situada diante do Congresso.