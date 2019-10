Motorista rouba caminhão e atinge vários carros na Alemanha

Um homem ao volante de um caminhão roubado bateu em vários veículos na noite desta segunda-feira (7) em Limburgo, oeste da Alemanha, deixando vários feridos antes de ser detido, anunciou a Polícia, que não exclui nenhuma pista.

"Segundo as primeiras constatações e vários testemunhos", um homem pegou um caminhão por volta das 17H20 locais (12H20 de Brasília) e, percorrendo um curto trajeto, atingiu vários veículos na altura do Palácio da Justiça, explicou a Polícia em um comunicado.

O motorista, que ficou levemente ferido, foi detido e "vários feridos" foram levados ao hospital, acrescentou o texto.

Segundo a agência de notícias alemã DPA, que citou um porta-voz da Polícia regional, 16 pessoas ficaram feridas, uma delas "em estado crítico". O jornal local Frankfurter Neue Presse noticiou que seis pessoas foram internadas, enquanto 11 feridos leves já teriam sido liberadas.

Os investigadores não dispõem até o momento de "elementos suficientes sobre o contexto" da colisão, que ocorreu no centro da cidade em uma hora movimentada. Segundo o comunicado da Polícia, estes continuam colhendo depoimentos e digitais, enquanto um helicóptero sobrevoa a área.

"Não excluímos absolutamente nada", disse o porta-voz citado pela DPA ao ser perguntado sobre um possível ataque terrorista nesta cidade de 35.000 habitantes próxima a Frankfurt, capital financeira da Alemanha.

O motorista habitual do caminhão, citado pelo Frankfurter Neue Presse, disse ter visto um homem na faixa dos trinta anos, de barba e cabeça raspada, com o olhar fixo e possivelmente sob efeito de entorpecentes, que abriu a porta do seu veículo e o tirou dali sem dizer nenhuma palavra.

Após a colisão, que ocorreu a algumas centenas de metros, o suspeito foi contido por um grupo de corredores, comentaram várias testemunhas ao jornal.

Segundo uma trabalhadora de um escritório próximo, o homem disse que lhe "doía tudo" e que se chamava Mohammed. Outras pessoas que o cercaram disseram que ele pronunciou várias vezes a palavra "Alá", acrescentou o Frankfurter Neue Presse. A Polícia não confirmou nenhuma destas informações.

"Não façam conjecturas, por favor", insistiu a direção regional da Polícia no Twitter.

Autoridades alemãs estão em alerta desde os atentados jihadistas registrados nos últimos anos. O mais mortal ocorreu em dezembro de 2016, quando o tunisiano Anis Amri matou 12 pessoas ao lançar o caminhão que dirigia na direção de um mercado natalino em Berlim, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.

Além deste atentado, o grupo jihadista também assumiu a autoria em 2016 de um homicídio em Hamburgo (norte), um atentado a bomba em Ansbach (sul), no qual 15 pessoas ficaram feridas e o atacante morreu, e um ataque com machadinha em um trem na Baviera, com cinco feridos.