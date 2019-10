Futuro chanceler da UE aponta Bálcãs e Rússia como 'prioridades'

O espanhol Josep Borrell defendeu nesta segunda-feira (7), como o próximo chefe da diplomacia europeia, uma concentração nos vizinhos do bloco, como os países dos Bálcãs e a Rússia, em um discurso na Câmara Europeia, onde também explicou suas ações empresariais.

"Os Bálcãs e a fronteira do Leste Europeu devem ser as principais prioridades de nossa política externa, pois não teremos credibilidade em nossa ambição de ser um ator geopolítico se não conseguirmos resolver os problemas de nossa vizinhança imediata", defendeu Borrell.

O atual ministro das Relações Exteriores da Espanha, de 72 anos, foi nomeado em julho pelos líderes europeus como sucessor da italiana Federica Mogherini, encarregada da diplomacia comunitária a partir de 1º de novembro, para a qual ele deve obter a aprovação da Comissão de Assuntos Exteriores.

Durante quase três horas, Borrell, que usava um broche com a bandeira da UE, defendeu "reiniciar" as relações com os Estados Unidos, aumentar a cooperação com a América Latina e a África e a "reciprocidade" em relação à China em matéria de comércio, investimento e conectividade.

Como esperado de uma Eurocâmara vista como defensora da integridade, os eurodeputados aplicaram a multa de 30.000 euros que as autoridades espanholas lhe impuseram em 2018 pelo uso de informações privilegiadas e sua abundante carteira de ações.

"Você acha que alguém que possui informações privilegiadas se limita a usá-las para vender apenas 7% de seu portfólio e assume a perda dos 93% restantes?", questionou Borrell, que até então mantinha a calma sobre o caso Abengoa, rejeitando acusações.

Com quase meio milhão de euros em ações de várias empresas, como a farmacêutica Bayer ou o banco BBVA, que para a Eurocâmara não envolvem conflito de interesses, o espanhol se disse disposto a vender "amanhã" seus 11.000 euros na empresa Iberdrola, se gera preocupação.

A audiência, interrompida ocasionalmente pelos aplausos dos deputados, parece ter confirmado Borrell no cargo, enquanto se aguarda a decisão prevista para a manhã de terça-feira, e superado um novo obstáculo para a Comissão da futura presidente Ursula von der Leyen.

A primeira semana de exames resultou na queda dos candidatos a comissários da Romênia e Hungria, devido a possíveis conflitos de interesses, e ao questionamento de candidatos da Polônia, França e Suécia, que não convenceram completamente os eurodeputados.

- Primeira visita a Kosovo -

Borrell, várias vezes ministro dos governos do PSOE na Espanha de 1991 e presidente da 'Eurochamber' de 2004 a 2007, mencionou sua longa carreira política durante a audiência, na qual falou em inglês, francês, espanhol e italiano, respondendo a questões mais controversas, como sobre Kosovo.

A eurodeputada do Partido Popular Europeu (PPE, à direita), Sandra Kalniete, questionou-o sobre a credibilidade da UE nos Bálcãs, especialmente quando a Espanha é um dos cinco países europeus que não reconhece a independência unilateral do Kosovo da Sérvia em 2008.

"Minha primeira visita será a Pristina", anunciou, garantindo que "o reconhecimento do Kosovo é de responsabilidade dos Estados-membros".

O espanhol também defendeu "manter as sanções contra a Rússia", adotadas pela UE desde a anexação da Crimeia por Moscou em 2014 enquanto Moscou não mudar de atitude e reforçar as capacidades de defesa europeias.

Sobre a Venezuela,o ministro das Relações Exteriores espanhol reafirmou a posição do bloco, ao contrária a aplicar sanções contra setores econômicos que prejudiquem a população.

"Sanções individuais sim", "mas francamente sou contra que se apliquem sanções que atinjam mais duramente o povo que se encontra já à bordo da exaustão e da miséria", disse Borrell, que defendeu o degelo com Cuba diante de uma política de isolamento.

O novo executivo comunitário assumirá suas funções em 1 de novembro, um dia depois do Brexit, se conseguir o voto majoritário da Eurocâmara no dia 23 de outubro.