Ataque contra ônibus deixa 10 mortos o Afeganistão

Dez civis, incluindo uma criança, morreram nesta segunda-feira em Jalalabad, no leste do Afeganistão, devido à explosão de uma bomba que atingiu um ônibus transportando jovens recrutas do exército.

"A bomba foi colocada em uma motocicleta. Infelizmente, dez civis, incluindo uma criança, foram mortos e 27 ficaram feridos", disse à AFP o porta-voz do governador da região de Nangarhar, Ataullah Khogyani.

Esta informação foi confirmada pelo Ministério do Interior.

O ataque não foi reivindicado no momento.

Informações sobre perdas militares nesses ataques geralmente são divulgadas separadamente.

Esse ataque ocorre no 18º aniversário da intervenção dos Estados Unidos, que tirou o Talibã do poder após algumas semanas.

O conflito continua atolado desde então, embora os Estados Unidos e o Talibã tenham negociado até recentemente uma retirada das tropas americanas.

Essas negociações foram suspensas pelo presidente Donald Trump.

O maior adversário do Talibã é o exército nacional afegão e a polícia local.

A cidade de Jalalabad, perto da fronteira com o Paquistão e que abriga numerosos talibãs, é um cenário frequente de ataques.