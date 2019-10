Síria: Trump diz que turcos e curdos devem resolver a situação após saída dos EUA

O presidente Donald Trump justificou sua decisão de retirar as tropas americanas da fronteira da Síria e da Turquia, dizendo que cabe aos atores da região resolver a situação e que seu país deve deixar as "ridículas guerras intermináveis".

"Turquia, Europa, Síria, Irã, Iraque, Rússia e curdos agora terão que resolver a situação e o que querem fazer com os combatentes do ISIS capturados em seu 'bairro'", tuitou Trump utilizando a sigla em inglês do grupo Estado Islâmico (EI).

"É hora de sairmos dessas ridículas guerras sem fim, muitas delas tribais, e levar nossos soldados para casa. LUTAREMOS ONDE SEJA EM NOSSO BENEFÍCIO, E LUTAREMOS SOMENTE PARA VENCER", acrescentou.

As forças dos Estados Unidos no norte da Síria iniciaram nesta segunda-feira sua retirada das zonas próximas da fronteira com a Turquia, o que abre caminho para uma ofensiva militar turca contra milícias curdas e aviva o temor sobre o retorno dos jihadista à região.