Naufrágio de barco de migrantes deixa dois mortos e 25 desaparecidos na Itália

Dois corpos foram recuperados e 25 pessoas continuam desaparecidas após o naufrágio nesta segunda-feira de uma embarcação de migrantes perto da ilha de Lampedusa, informou a Guarda Costeira italiana.

Pouco depois da meia-noite, a Guarda Costeira recebeu uma ligação de uma embarcação com quase 50 migrantes a bordo que estava afundando perto de Lampedusa, Vinte e duas pessoas foram resgatadas.

De acordo com um comunicado, no momento em que as equipes de resgate se aproximavam o barco virou em "consequência das difíceis condições meteorológicas e de um movimento de pânico dos migrantes".

As buscas por sobreviventes continuam, informaram as autoridades italianas.

Sobreviventes do naufrágio afirmaram que pelo menos oito crianças estão entre os desaparecidos.

O Mediterrâneo se tornou a via marítima mais perigosa do mundo. Desde o início do ano, pelo menos 1.041 pessoas morreram na travessia da costa do norte África até a Europa.