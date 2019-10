Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Project Management Institute (PMI), a principal associação do mundo para a profissão de gerenciamento de projetos, programas e portfólios, anunciou hoje o seu Conselho de Administração de 2020. A afiliação do PMI elege o corpo administrativo para cumprir um mandato de três anos. Quatro diretores eleitos por seus colegas servem como agentes e presidentes dos comitês do PMI:

As seguintes pessoas atuarão no comitê executivo de 2020:

-- Presidente do conselho do PMI - Anthony (Tony) Appleby, MBA, PMP

-- Presidente do comitê de supervisão estratégica - Tejas Sura, MS, MBA, PMP, PfMP

-- Presidente do comitê de auditoria - Galen Townson, PMP

-- Presidente do comitê de remuneração - Caterina (Cathy) La Tona, BCS, PMP, PfMP

A diretora recém-eleita para o mandato de 2020 a 2022 será:

-- Anca Slusanschi, MSc, PMP, ICP-APM

Os seguintes diretores continuarão a servir em 2020:

-- Anthony (Tony) Appleby, MBA, PMP

-- Randall T. (Randy) Black, P.Eng., PMP

-- J. Davidson Frame, PhD, PMP, PMI Fellow

-- Teresa A. (Terri) Knudson, MBA, PMP, PgMP, PfMP

-- Caterina (Cathy) La Tona, BCS, PMP, PfMP

-- Beth Partleton, PMP, PMI Fellow

-- LuAnn Piccard, PMP

-- Jennifer Tharp, PMP

-- Roberto Toledo, MBA, PMP

-- Galen Townson, PMP

-- Tejas Sura, MS, MBA, PMP, PfMP

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para os profissionais que consideram o gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Através da defesa de direitos, colaboração, educação e pesquisa globais, o PMI trabalha para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a The Project Economy: a economia do futuro em que o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos. Comemorando o 50o aniversário em 2019, o PMI trabalha em quase todos os países do mundo para o avanço de carreiras, aprimorar o sucesso empresarial e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos para desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, ferramentas melhores, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no @PMInstitute no Twitter.

