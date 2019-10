Coreia do Norte rejeita diálogo, se os EUA mantiverem política 'hostil'

A Coreia do Norte afirmou, neste domingo (6), que "não deseja" dar continuidade às discussões sobre seu programa nuclear, se os Estados Unidos não puserem fim às suas "políticas hostis" - informou a agência de notícias norte-coreana KCNA, citando um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Pyongyang "não deseja manter negociações tão desagradáveis como essas, se os Estados Unidos não tomarem medidas práticas para terminar com suas políticas hostis", afirmou um porta-voz do Ministério norte-coreano das Relações Exteriores em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias KCNA, um dia depois de as discussões na Suécia terem naufragado.