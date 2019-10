Cerca de 20 mortos em ataque a centro de extração de ouro em Burkina Faso

Cerca de 20 pessoas foram abatidas em um ataque ocorrido na sexta-feira à noite em um local de extração de ouro em Dolmané, uma aldeia do município de Arbinda, no norte de Burkina Faso, informaram neste sábado fontes de segurança.

"Indivíduos armados atacaram o local de extração ouro de Dolmané, não longe de Arbinda, na província de Soum, deixando cerca de 20 mortos, principalmente garimpeiros", indicou uma fonte de segurança.

Outra fonte de segurança, também contatada pela AFP, confirmou o ataque e mencionou que houve também "alguns feridos", sem fornecer mais detalhes.

Há quatro anos Burkina Faso é alvo da violência de grupos jihadistas, alguns vinculados à Al-Qaeda e outros ao Estado Islâmico.

Ataques desse tipo deixaram mais de 600 mortos desde 2015, particularmente no leste e no norte do país, segundo uma contagem da AFP.