EUA afirma que teve 'boas discussões' com Coreia do Norte na Suécia

Os Estados Unidos afirmaram, neste sábado, que tiveram "boas discussões" com a Coreia do Norte em Estocolmo, enquanto Pyongyang acusou Washington de fazer fracassarem esses diálogos sobre a situação nuclear norte-coreana.

"Os comentários feitos mais cedo pela delegação da Coreia do Norte não refletem o conteúdo nem o espírito da discussão de hoje, que durou oito horas e meia. Os Estados Unidos levaram ideias inovadoras e tiveram boas discussões com seus homólogos norte-coreanos", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em comunicado.

O enviado da Coreia do Norte responsabilizou os Estados Unidos pelo fracasso das consultas sobre o programa nuclear norte-coreano realizadas neste sábado, apesar da nova escalada de Pyongyang com testes de mísseis.

Esta foi a primeira tentativa de retomada do diálogo entre os dois países após o fracasso da reunião de cúpula de Hanói, em fevereiro, entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O enviado da Coreia do Norte, Kim Myong Gil, e o americano Stephen Biegun participaram de um encontro promovido pelo enviado especial sueco, Kent Harstedt, em uma propriedade localizada em uma ilha da capital sueca.

"As negociações não atenderam às nossas expectativas e fracassaram (...) O fracasso destas conversas, que não resultaram em progresso algum, deveu-se unicamente aos Estados Unidos, que não abriram mão de sua atitude habitual", declarou Kim Myong Gil diante da embaixada norte-coreana em Estocolmo.

"Os Estados Unidos alimentaram as expectativas fazendo propostas de enfoque flexível, com métodos novos e soluções criativas. Mas nos decepcionaram muito e esfriaram nosso entusiasmo para dialogar ao não trazerem nada para a mesa de negociações", acrescentou o enviado.