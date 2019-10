Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única provedora de software de rede nativa na nuvem de ponta a ponta e líder em acelerar a transformação de redes de software para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs), revelou os resultados de uma recente pesquisa realizada para Operadoras de Serviços Móveis sobre o OpenRAN. A pesquisa, realizada pela Senza Fili, firma de consultoria e análise do setor móvel, tinha como objetivo avaliar a intenção e obter opiniões dos provedores de serviços para entender melhor a necessidade e os requerimentos dos produtos OpenRAN.

Os principais resultados foram:

-- 100% das operadoras estão considerando usar o OpenRAN nas principais situações

-- 43% dos entrevistados estão dispostos a trocar os fornecedores atuais

-- 25% dos entrevistados mencionaram a economia como um motivo para considerar diversos fornecedores

-- 84% das operadoras considerarão a implantação de RRUs e de BBUs de diferentes fornecedores nas implantações do OpenRAN

-- Rádios mais baratos vistos como um componente importante na adoção da interface OpenRAN

A Mavenir é líder no suporte prestado à transformação dos negócios de ecossistema e operadoras através da adoção do OpenRAN, já que essa plataforma permite que os provedores de serviços tenham mais flexibilidade na seleção de fornecedores, vantagens sobre os custos (Capex/Opex) e inovações no futuro. A Mavenir implantou o primeiro OpenRAN no Brasil, uma implantação verdadeiramente aberta - definida como software aberto no hardware de rádio aberto, não uma configuração exclusiva.

Monica Paolini, fundadora e presidente da Senza Fili, disse, "Houve uma resposta extraordinária em relação à pesquisa para as operadoras. A tendência mostra um grande interesse para migrar o mais breve possível para o OpenRAN".

"A Mavenir é pioneira do OpenRAN e de interfaces abertas", disse John Baker, vice-presidente sênior da Mavenir. "Estamos participando e impulsionando a transformação comercial do OpenRAN, portanto, os resultados desta pesquisa são muito incentivadores. Pela primeira vez em muitos anos, as oportunidades por novos fornecedores naquilo que tem sido um ecossistema fechado, agora estão se abrindo e as operadoras estão concretizando ativamente essa mudança".

Um objetivo da iniciativa do OpenRAN é migrar e virtualizar as funções de RAN para os servidores padrão no setor. A Mavenir trabalha com a Intel para derivar seus produtos OpenRAN baseados em contribuições da arquitetura de referência FlexRAN da Intel. A arquitetura de referência FlexRAN é baseada nos processadores escalonáveis Xeon® da Intel® para permitir que as cargas de trabalho OpenRAN altamente otimizadas sejam executadas nos cores da arquitetura Intel com as instruções de extensões de vetores avançados (512 bits) da Intel® para o processamento da banda base.

