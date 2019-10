Irã comemora indenização a banco paga pelo Reino Unido

O Irã celebrou uma "vitória" ao anunciar que um de seus bancos foi indenizado após anos de processo das autoridades britânicas, devido a sanções "ilegais" sofridas pela entidade.

De acordo com o jornal britânico The Times, o banco Mellat recebeu "1,25 bilhão de libras esterlinas, juros inclusos".

A transferência do dinheiro foi confirmada em um tuíte do embaixador da República Islâmica em Londres, Hamid Baeidinejad.

O Tribunal Supremo britânico invalidou, em junho de 2013, uma diretriz do Tesouro britânico que impunha sanções ao banco Mellat, semipúblico, devido a supostos vínculos com o programa nuclear iraniano.

Os juízes consideraram a diretriz ilegal. Teve início assim uma longa negociação, que acabou com a indenização pactuada entre ambas as partes.

As sanções contra o banco faziam parte do programa de medidas de pressão da comunidade internacional contra o Irã para que renunciasse a alcançar uma arma nuclear. As principais potências assinaram um acordo neste sentido com Teerã em 2015, mas os EUA abandonaram o pacto unilateralmente.