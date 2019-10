PayPal abandona projeto de criptomoeda do Facebook

A empresa pioneira nos pagamentos online PayPal informou nesta sexta-feira sua retirada de uma aliança que supervisiona o projeto Libra - uma nova criptomoeda impulsionada pelo Facebook e criticada por reguladores.

"O PayPal tomou a decisão de renunciar a uma participação adicional na Associação Libra neste momento", disse a companhia com sede na Califórnia.

"Mantemos nosso apoio às aspirações de Libra e esperamos continuar o diálogo sobre as formas como podemos trabalhar juntos no futuro", acrescentou.

Bancos centrais, governos e órgãos reguladores de vários países se manifestaram contra a criptomoeda do Facebook, inquietos por seu sistema de regulação e a má reputação da empresa quanto à confidencialidade e custódia de dados pessoais.

A gigante das redes sociais revelou o projeto Libra em junho, com previsão de lançamento no mercado em 2020. Está entre seus planos respaldar a divisa eletrônica com uma cesta de moedas para evitar as oscilações descontroladas do bitcoin e outras moedas digitais.

A Associação Libra, uma organização sem fins lucrativos com sede em Genebra, integrada por empresas como Visa e Mastercard, vai supervisionar a moeda.

Como o bitcoin, a Libra utilizará o "blockchain", ou "cadeia de blocos", um sistema descentralizado que certifica as transações.

Além disso, a associação será encarregada de manter reservas físicas para assegurar a estabilidade de sua divisa.