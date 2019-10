Microsoft denuncia ciberataque iraniano contra líderes dos EUA

Um grupo de hackers ligado ao governo iraniano tentou invadir e-mails de uma equipe de campanha, de funcionários do governo e de jornalistas nos Estados Unidos entre agosto e setembro passados, revelou nesta sexta-feira a Microsoft.

Durante um mês, o centro de cibersegurança da Microsoft observou mais de 2.700 tentativas do grupo de identificar e-mails de usuários da Microsoft e "em seguida atacar 241 destas contas", informou Tom Burt, vice-presidente encarregado de segurança e confiança dos consumidores.

As contas atacadas estão associadas a uma "equipe de campanha presidencial americana, funcionários atuais ou passados do governo, jornalistas que cobrem política internacional e personalidades iranianas que vivem fora" do Irã.

Apenas os dados de quatro contas foram expostos, mas nenhuma ligada à equipe de campanha ou a funcionários do governo, destacou a Microsoft.

Teerã e Washington não mantêm boas relações desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente, em maio de 2018, do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015, restabelecendo as sanções econômicas contra a República Islâmica.

Especialistas em ameaça digital da Microsoft destacaram que apesar dos ataques não serem "tecnicamente sofisticados", este grupo de hackers estava "extremamente motivado" e "capaz de investir recursos significativos" para atingir seus objetivos.

Os hackers buscaram e encontraram dados pessoas (como e-mails) para tratar de obter outros, mais confidenciais.

Microsoft destacou que revelou os ataques em um esforço de transparência sobre "as tentativas de se perturbar os processos democráticos" e também para "alentar os usuários a ter mais cuidado" contra este tipo de risco.

As grandes plataformas da Internet, especialistas em cibersegurança e as autoridades americanas estão em alerta sobre a eleição presidencial americana de novembro de 2020, para evitar a repetição do escândalo de 2016, quando a Rússia teria manipulado a opinião pública.

No início do ano, o Facebook fechou mais de 2.600 contas falsas vinculadas a Irã, Rússia, Macedônia e Kosovo, que buscavam influenciar a opinião pública de diferentes países.