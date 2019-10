Mãe ordena filhos a retirarem o cinto e joga carro em árvore

(foto: Reprodução/Facebook)

Umatentouna cidade de. De acordo com a polícia, após acelerar o carro, ela mandou que as crianças tirassem o cinto e jogou o veículo contra uma árvore. A mulher acreditava que o marido teria colocado uma “” nela.Após o acidente, ela saiu do carro e gritou: “O diabo não pode te ferir. Ele só machuca pessoas ruins. Você tem a luz de Jesus e apenas ele pode nos curar”, contou a polícia ao jornal Click Orlando. As duas filhas, a caminho do hospital, relataram que a mãe teria pedido para que elas retirassem o cinto, darem as mãos e dizerem: “Senhor Jesus, salva-me”.Segundo o policial que comandava o caso, a mulher ainda comentou algo sobre práticas de. “Ela estava sendo seguida por muitas pessoas em carros e tentava ler as placas de todas elas”, declarou.De acordo com a, em nenhum momento a mulher tentou frear antes de bater na árvore. As quatro crianças foram levadas para o hospital e todas passam bem. A mãe foi levada ao hospital e depois foi presa.