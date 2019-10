Airbnb oferece viagens em sintonia com o mundo animal

A plataforma de aluguel de casas para viajantes, o Airbnb, começou nesta quinta-feira a oferecer "Experiências com Animais" em harmonia com a natureza, como relaxar ao lado de alpacas ou ajudar cães que lutam para sobreviver às consequências do desastre de Chernobyl.

Por três anos, a empresa expandiu suas opções além de seus serviços de compartilhamento de casas, oferecendo maneiras para os viajantes mergulharem em experiências locais.

O Airbnb criou uma série de "experiências" nas quais a hospedagem inclui atividades relacionadas à cozinha local, à arte, à música, aventuras ao ar livre e, inclusive, às atividades sociais.

Agora também oferecerão aos viajantes escapadas que permitirão a eles interagir com diversos tipos de animais e seus "defensores humanos", de maneira que ajudem e não prejudiquem a natureza.

"Com a tecnologia ocupando grande parte de nossas vidas, é fácil se sentir desconectado da natureza e dos animais", afirmou o cofundador e diretor executivo do Airbnb, Brian Chesky, durante uma apresentação em Nova York.

"A vida é melhor com animais, mas para muitas pessoas ocupadas, olhar para eles através de uma tela é o mais próximo que podem se aproximar deles".

A nova categoria de experiências centradas na natureza visa proporcionar aos clientes uma melhor compreensão dos animais, mantendo um alto padrão para o ecoturismo.

As experiências oferecidas incluem paddle surf com cães corgis, caiaque com conservacionistas, conversas com apicultores urbanos, observação de raposas árticas e resgaste de cachorros perdidos nos 30 quilômetros da zona de exclusão de Chernobyl.

"Sabemos que as pessoas amam os animais e querem vê-los e experimentá-los quando viajam, mas também sabemos que a maioria quer ver animais num ambiente que respeite seu bem-estar", afirmou Alesia Soltanpanah, diretora executiva da ONG World Animal Protection, a qual se associou ao Airbnb para projetar as propostas.