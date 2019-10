Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Iraque fecha posto na fronteira com o Irã

Iraque fecha posto na fronteira com o Irã

Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Enviados da Coreia do Norte vão à Suécia negociar com EUA

Enviados da Coreia do Norte vão à Suécia negociar com EUA

"Pepe, o sapo", o mascote do movimento pró-democracia em Hong Kong

"Pepe, o sapo", o mascote do movimento pró-democracia em Hong Kong

Manifestações deixam 19 mortos em três dias no Iraque

Manifestações deixam 19 mortos em três dias no Iraque

Internet é cortada em grande parte do Iraque

Internet é cortada em grande parte do Iraque