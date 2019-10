Nasa divulga som de atividade sísmica em Marte

A agência espacial americana Nasa divulgou nesta terça-feira dois clipes de áudio de atividade sísmica em Marte, captada por detector "delicadamente sensível" que foi colocado na superfície do planeta vermelho no final do ano passado.

Os tremores, silenciosos demais para serem capturados pelo ouvido humano, foram registrados pelo Experimento Sísmico para Estrutura Interior (Seis, pela sigla em inglês) entre maio e julho passados.

Os cientistas esperam que, a partir deste estudo, que visa demonstrar como as ondas sísmicas se movem pelo interior de Marte, se revele pela primeira vez a profunda estrutura interna desse planeta.

Cerca de 20 eventos denominados "marsquakes" ("martemoto") foram detectados até o momento pelo Seis, que é transportado pelo módulo de pouso InSight da Nasa, que chegou a Marte em novembro.

O áudio, um ruído baixo e contínuo, passou por um processo digital para ficar perceptível através de fones de ouvido.

Um dos tremores registrados nos clipes foi de 3,7 de magnitude e o outro de 3,3.

"Ambos sugerem que a crosta marciana é como uma mistura da crosta terrestre e com a da lua", informou o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

Marte, com sua superfície cheia de crateras, "é um pouco mais parecida com a Lua, com ondas sísmicas que soam por um minuto ou mais, enquanto terremotos na Terra podem ir e vir em segundos ".

O Seis foi desenvolvido pela agência espacial francesa CNES e seus parceiros.

O áudio está disponível em:

https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-173

https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-235