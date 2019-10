Johnson fará 'proposta final' sobre Brexit à UE na quarta-feira

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fará na quarta-feira (1) uma "proposta final" à União Europeia para obter um acordo sobre o Brexit "justo e razoável", anunciaram seus serviços na noite de terça-feira (1), advertindo, no entanto, que a oferta seria para pegar ou largar.

O chefe de governo vai revelar suas propostas formais na quarta-feira em seu discurso de encerramento do congresso do Partido Conservador em Manchester, no noroeste da Inglaterra.

"Se Bruxelas não iniciar o diálogo com esta proposta, então este governo deixará de negociar até que tenhamos deixado a UE", sem acordo, em 31 de outubro, informaram os serviços do premiê em um comunicado.

"Sob nenhuma circunstância, o primeiro-ministro negociará o prazo" do Brexit, acrescentou o texto, embora o Parlamento tenha votado uma lei que o obriga a pedir um novo adiamento caso não chegue a um acordo até 19 de outubro, às vésperas da próxima cúpula europeia.

O Reino Unido decidiu no referendo há mais de três anos sair da União Europeia e devia tê-lo feito em março passado. Mas diante do repúdio do Parlamento britânico ao acordo negociado pela anterior primeira-ministra, Theresa May, a data foi adiada duas vezes até 31 de outubro.

O carismático e polêmico Johnson, que chegou ao poder no final de julho ao substituir May como líder do Partido Conservador, quer renegociar com a UE o ponto mais conflitante do texto: a chamada "salvaguarda irlandesa" ou como evitar uma nova fronteira física entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, um país membro da UE.

Seu objetivo é preservar o frágil acordo de paz na Sexta-feira Santa, que, em 1998, encerrou três décadas de sangrento conflito na Irlanda do Norte, mas Londres e Bruxelas não concordam com a forma de alcançá-lo.

- A hora da verdade -

Na terça-feira vazaram à imprensa várias versões das propostas de Johnson.

Uma delas contemplava realizar controles alfandegários em instalações levantadas a poucos quilômetros da linha fronteiriça, o que irritou o governo irlandês.

Johnson declarou à BBC que o publicado "não é exato". São "documentos técnicos que não estavam nas nossas propostas finais à Comissão Europeia", disse depois perante o Parlamento o secretário de Estado encarregado do Brexit, James Duddridge.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, recebeu com satisfação que Johnson descarte tais ideias. Caso contrário, teria demonstrado que o governo britânico atua "de má fé", afirmou, em alusão a especulações segundo as quais Johnson buscaria fazer fracassar a negociação para justificar um Brexit abrupto.

À tarde, Johnson deu alguns detalhes de sua proposta em uma série de entrevistas televisionadas: "estes controles não têm que ser feitos na fronteira (...) não tem que informar novas infraestruturas, mas (...) é preciso ter algum tipo de controles".

"Podem ser controles entre o importador e o exportador, o remetente e o receptor", reportou ao canal ITV, considerando que "há boas chances de se chegar a um acordo".

No entanto, "a negociação será difícil", admitiu em declarações à emissora BBC. "Esta é a hora da verdade", disse à Sky News.

- Um "plausível" Brexit sem acordo -

Os contatos entre Londres e Bruxelas se intensificaram nas últimas semanas, mas os altos funcionários europeus afirmam não ter recebido propostas britânicas suscetíveis de resultar em um acordo.

"Não recebemos nenhuma proposta do Reino Unido", reiterou nesta terça à AFP uma fonte de Bruxelas. "Estamos dispostos a examinar propostas viáveis que cumpram com todos os objetivos da salvaguarda", disse outra.

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirmou, no entanto, ante o Parlamento francês que "hoje a hipótese (...) de um Brexit sem acordo é a mais plausível".

Em todas as entrevistas de terça-feira, Johnson reafirmou sua determinação em levar adiante o Brexit em 31 de outubro, inclusive se não houver acordo.