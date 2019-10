Comunicado do Business Wire :Hilton

Conrad Hotels & Resorts, marca mundial de hotéis de luxo da Hilton (NYSE:HLT), anunciou hoje a inauguração do Conrad New York Midtown, um hotel de 54 andares e 562 suítes, que aumenta seu extenso portfólio de hotéis de luxo no mundo inteiro. Esta é a segunda propriedade da marca em Nova York e está localizada na 151 West 54th St., o antigo local do The London NYC.

Penthouse on 54 (Photo: Conrad New York Midtown)

Após uma reforma completa do hotel, as suítes se parecem mais agora a pequenos apartamentos metropolitanos do que a quartos tradicionais de hotéis de Nova York. Os elementos de design, programação e curadoria do hotel são inerentemente residenciais, convidando os hóspedes a experimentar como seria viver em Manhattan.

"Estamos muito entusiasmados em expandir o nosso portfólio de hotéis de luxo nas Américas, com a abertura do Conrad New York Midtown", disse Danny Hughes, vice-presidente executivo e presidente das Américas da Hilton. "Enquanto as viagens à cidade de Nova York continuam crescendo, a localização privilegiada deste hotel, as grandes suítes, a coleção de arte com curadoria e as ofertas culinárias proporcionarão aos viajantes de negócios e lazer do mundo inteiro uma nova opção de luxo no centro de Manhattan".

A célebre empresa de design de hospitalidade, Stonehill Taylor, projetou o hotel como uma expressão de serena elegância - grandiosa, luxuosa e confortável.

Apenas Suítes

Uma paleta de cores em tons de pedras de joias, móveis personalizados, pisos de madeira em formato espinha de peixe, tapetes de lã confeccionados à mão e banheiros em mármore de Carrara incluem plantas generosas, que variam desde suítes de um quarto com 46 metros quadrados até uma cobertura de dois andares com 278 metros quadrados.

Treze suítes premium oferecem aos hóspedes um estilo de vida distinto:

-- Cobertura no 54º andar (278 metros quadrados) é uma suíte de dois andares e dois quartos. A área de estar e entretenimento do andar inferior tem vistas panorâmicas do Central Park e Manhattan; uma lareira; uma cadeira Eames original; e um sofá vermelho arrojado, projetado sob medida, inspirado no Museu de Arte Moderna (MAM), que será reaberto em breve. Uma escada vazada leva a duas suítes espaçosas, com luxuosas camas tamanho "king-size, armários embutidos e banheiros revestidos de mármore com banheiras, todos com vistas da cidade.

-- A suíte Atrium, com um quarto (111 metros quadrados), está situada no 43º andar, com uma parte da área de estar alojada em um gabinete de vidro, semelhante a uma estufa, revelando vistas panorâmicas de Manhattan. Tonalidades do rosa pálido, verde-escuro, azul e tons de cinza brincam com o passar das estações do Central Park, visíveis abaixo.

-- Cinco suítes de apartamento (130 a 158 metros quadrados) oferecem salas de jantar separadas, salas de estar espaçosas e um escritório com livros de arte. Uma suíte de apartamento oferece uma cozinha completa.

-- Seis suítes panorâmicas (84 metros quadrados), localizadas nos andares superiores do Conrad New York Midtown, foram concebidas com layouts abertos que incorporam um escritório, salas de jantar e de estar, além de quartos king-size.

"Estamos incrivelmente orgulhosos e empolgados com a inauguração do Conrad New York Midtown como nossa segunda propriedade na cidade de Nova York", disse Martin Rinck, vice-presidente executivo e diretor global do Luxury & Lifestyle Group da Hilton. "O Conrad New York Midtown tem um design contemporâneo que, quando combinado com um serviço personalizado e intuitivo, realmente irá inspirar o viajante conectado do mundo inteiro."

O Conrad New York Midtown, cuja antiga identidade estava enraizada em hospedar pessoas notáveis de Hollywood, continuará o seu legado como um dos principais atuantes na arena da imprensa. O hotel possui tecnologia de ponta integrada para criar um andar totalmente conectado, com quatro suítes de filmagem para televisão, sala ecológica e sala de controle - todos projetados para atender às necessidades da indústria do entretenimento.

Arte Contemporânea

O Conrad New York Midtown abriga uma extensa coleção de arte, com referências ao expressionismo abstrato, arte popular, fotografia de rua, improvisação de jazz e inspiração de instituições de arte, como o teatro da Broadway, MAM, Guggenheim e Museu Metropolitano de Arte sob novas formas em todo o hotel.

Com curadoria de consultoria de arte boutique da VISTO, a coleção do Conrad New York Midtown é inspirada em museus de arte, cultura e museus de classe mundial das proximidades. Movimentos artísticos importantes são representados e reinterpretados na coleção, incluindo a principal peça do portfólio, que está situada no centro do "lobby" do hotel: Leda e o Cisne. Uma escultura realista da renomada artista contemporânea hiper-realista Carole A. Feuerman, que retrata o mito grego de mesmo nome, reinterpreta a história para mostrar Leda em uma posição de poder sobre Zeus. Esta estrutura permanente serve como marca registrada da ampla coleção do hotel, que conta com 37 artistas e inclui uma litografia original de Henri Matisse, duas serigrafias originais de Andy Warhol e duas fotografias de edição limitada de Amy Judd.

Comodidades Elevadas

Comodidades que fazem pensar e fazem alusão a experiências locais são o foco do Conrad New York Midtown:

-- Em parceria com o Truman's Gentlemen's Groomers, o salão de beleza masculino local de primeira linha, os hóspedes desfrutam de pacotes de tratamento exclusivos e reservam bebidas no bar privativo. Os hóspedes da cobertura recebem um serviço de barbear com navalha de cortesia no quarto.

-- O hotel oferece secadores de cabelo Dyson Supersonic?, padrão para hóspedes de suítes premium. Todos os hóspedes interessados em experimentar a tecnologia de tratamento capilar da Dyson, nas mãos de estilistas da Dyson, são convidados a desfrutar de lavagens e escovas de cortesia na Dyson Demo Store, a loja principal da 5ª Avenida, com base na disponibilidade.

-- Dada a proximidade do Carnegie Hall e da Broadway, o hotel oferece entretenimento ao vivo na suíte, como uma apresentação particular de um músico solo de formação clássica, que pode ser reservado através da recepção. Na cobertura, com 54 hóspedes, você pode desfrutar de uma atuação gratuita de 30 minutos com a estadia, seja um violoncelista tocando durante um jantar ou um harpista tocando uma canção de ninar ao vivo.

-- As opções de refeições no quarto do hotel incluem degustações luxuosas de caviar, de produção local, assim como do mundialmente famoso fornecedor Petrossian. Os hóspedes recebem artigos de luxo exclusivos no restaurante e na loja de varejo, situada a poucos quarteirões de distância, bem como surpresas de cortesia da Petrossian de tempos em tempos.

"Não é nada menos que uma honra estar sediado na lenda que este hotel criou em Midtown", disse Robert H. Rechtermann, gerente geral do Conrad New York Midtown. "Esta inauguração não apenas celebra o passado do bairro e do prédio, mas também inaugura uma nova era de luxo no centro de Manhattan. Mal podemos esperar para servir à geração de viajantes de hoje, oferecendo serviços, comodidades e experiências sem precedentes, que são sinônimos do nome Conrad Hotels & Resorts."

Comodidades adicionais incluem: uso de carro de luxo do hotel; uma escolha entre produtos de banho de luxo (Shanghai Tang, Temple Spa ou Refinery); check-in digital, chave digital e check-out digital através do aplicativo Hilton Honors; serviços de lavanderia; artigos para animais de estimação; acesso ao centro comercial 24 horas por dia/7 dias por semana; e estacionamento com manobrista.

Delícias no Dabble

A pouca distância da entrada do hotel está o Dabble, um destino gastronômico exclusivo que oferece refeições leves e coquetéis clássicos. Durante o dia, o Dabble oferece um menu acessível - oferecido pelo chef executivo Sani Hebaj, ex-chef executivo do Plaza Hotel - com pequenos pratos compartilháveis e entradas maiores, como o Pato de Long Island com assinatura do chef Hebaj, com couve e uma compota de ameixa, além de uma torta de legumes de verão com uma pequena salada verde.

O programa do bar do Dabble apresenta coquetéis preparados por especialistas, que incluem itens clássicos e artesanato de vanguarda. Há uma forte ênfase na apresentação, incluindo coquetéis defumados, preparações teatrais à mesa, gastronomia molecular, recipientes de servir não convencionais e guarnições com a marca do selo Conrad Hotels & Resorts.

Ao lado do Dabble, os hóspedes encontrarão o Plume, a sala de jantar privada do hotel e espaço para eventos, com capacidade para até 100 convidados, com uma recepção em estilo coquetel, e 75 convidados sentados para um jantar. Estas ofertas se unem aos seis espaços privados adicionais para reuniões e eventos do hotel em toda a propriedade.

Como parte da Hilton, o Conrad New York Midtown participa do Hilton Honors, o premiado programa de fidelidade dos hóspedes das 17 marcas distintas de hotéis da Hilton. Os membros que reservam diretamente têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível que permite que os membros escolham praticamente qualquer combinação de pontos e dinheiro para reservar uma estadia com desconto exclusivo para associados.

As diárias variam em média US$ 550 por noite. Para fazer uma reserva no Conrad New York Midtown, ligue para (212) 307-5000 ou acesse www.conradnewyorkmidtown.com.

SOBRE O CONRAD HOTELS & RESORTS

Abrangendo cinco continentes com 35 propriedades, o Conrad Hotels & Resorts criou uma conexão perfeita entre design contemporâneo, inovação de liderança e arte com curadoria a fim de inspirar o espírito empreendedor do viajante conectado a nível mundial. O Conrad é um lugar onde os hóspedes podem experimentar serviços e estilo em seus próprios termos - enquanto se conectam à cultura local e global. Conecte-se ao Conrad fazendo uma reserva em www.conradhotels.com ou através do aplicativo móvel do Hilton Honors. Saiba mais sobre a marca ao visitar newsroom.hilton.com/conradhotels e siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.

SOBRE A HILTON

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder em hospitalidade, com um portfólio de 17 marcas de classe internacional, que compreende cerca de 5.900 propriedades, com mais de 939.000 quartos, em 114 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton conquistou a sua posição na lista dos melhores locais de trabalho do mundo em 2018 e recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história. Através do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, mais de 94 milhões de membros, que fazem reservas diretamente com a Hilton, podem ganhar pontos por estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, que incluem o check-in digital com seleção de quarto, chave digital e quarto conectado. Acesse newsroom.hilton.com para mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

SOBRE A STONEHILL TAYLOR

A Stonehill Taylor é uma empresa de arquitetura e design de interiores com foco em hospitalidade e com sede em Nova York. A abordagem da empresa na concepção destinos é criar uma reflexão inspirada e distinta sobre a localização, espaço, história e cultura de cada projeto. O portfólio diferenciado da Stonehill Taylor em design e arquitetura de interiores inclui o TWA Hotel, Whitby, Moxy Chelsea, Ace Hotel de Nova York, Refinery Hotel, InterContinental Barclay, JW Marriott Nashville e o Eliza Jane Hotel em Nova Orleans. A Stonehill Taylor está na vanguarda do design sustentável, desenvolvendo projetos conscientes de seu impacto nas comunidades locais e do mundo, como: The Crosby Street Hotel, The NoMad Hotel e Nomad Las Vegas e Portland's Press Hotel. Para mais informações, visite: www.stonehilltaylor.com.

