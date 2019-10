Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation anunciou hoje que adquiriu a MESTECH Services, fornecedora global de sistemas de execução de manufatura/gestão de operações de manufatura, consultoria de soluções digitais e serviços de integração de sistemas.

A MESTECH é um integrador de sistemas reconhecido pela Rockwell Automation com vasta experiência na aplicação das soluções baseadas em software da Rockwell no espaço de tecnologia de manufatura. A empresa oferece serviços de consultoria em tecnologia, desenvolvimento e implantação de soluções, suporte, gerenciamento de ativos da fábrica e soluções de pessoal para aplicações discretas, híbridas e de processo em vários setores, inclusive ciências biológicas e indústria automotiva. A MESTECH, fundada em 2008, está sediada em Pune, na Índia, com operações na Alemanha e nos Estados Unidos.

"A aquisição da MESTECH expande nossas capacidades para aumentar lucrativamente soluções de informações e serviços conectados globalmente e acelerar a capacidade da Rockwell de ajudar nossos clientes a executar iniciativas de transformação digital", disse Matthew Fordenwalt, vice-presidente e gerente geral de sistemas e soluções de negócios da Rockwell Automation. "A Índia é um dos mercados de mais rápido crescimento da Rockwell e a presença e a experiência da MESTECH nos permitirá implementar soluções mais rapidamente, ajudando nossos clientes a aumentar sua conectividade, eficiência e produtividade. Ao mesmo tempo, ao ingressar na família Rockwell, a MESTECH poderá aproveitar os produtos e soluções da Rockwell nas áreas de controle, processo, soluções de informações de energia e IoT industrial, incluindo o FactoryTalk Innovation Suite, desenvolvido pela PTC, para ajudar os clientes a desenvolverem as melhores soluções possíveis enquanto minimizam os riscos."

"Estamos empolgados com o nosso futuro com a Rockwell Automation, que nos permitirá ajudar mais clientes a simplificar suas transformações industriais e acelerar seus prazos de produção", disse Yatin Sankholkar, diretor administrativo da MESTECH. "Na última década, transformamos a MESTECH em um dos principais provedores de serviços de execução de manufatura do mundo, com foco em consultoria tecnológica e implementação de software para gerenciar operações de manufatura. Juntando forças com a Rockwell, poderemos expandir nosso acesso ao mercado e oferecer o benefício de nossa sólida experiência no setor para mais clientes."

Não se espera que a transação tenha um impacto material nos resultados financeiros da Rockwell em 2020.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa dedicada a automação e informação industrial do mundo, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil pessoas e atende a clientes em mais de 80 países.

Sobre a MESTECH

A MESTECH Services é um fornecedor líder global de soluções de gestão de operações de manufatura/soluções de execução de manufatura. A empresa é um integrador de sistemas reconhecido pela Rockwell Automation e possui uma vasta experiência na aplicação de soluções baseadas em software da Rockwell nas indústrias automotiva, geral discreta e de ciências biológicas, eletrônica e bens de consumo embalados. A empresa está sediada em Pune, na Índia e possui unidades na Alemanha e nos Estados Unidos. Para obter informações adicionais, visite www.mestechservices.com.

Contatos de mídia: Ike Theodore Umunnah Diretor de Assuntos Públicos Globais 1.414-382-5679 itumunna@ra.rockwell.com

Jessica Kourakos Chefe de relações com investidores 1.414. 382.8510 JKourak@ra.rockwell.com

