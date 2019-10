Ataque deixa um morto e dez feridos em centro educacional na Finlândia

(foto: Jaako VESTERINEN / LEHTIKUVA / AFP)

Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas depois de serem atacadas nesta terça-feira em um centro de ensino profissionalizante em Kuopio, no centro-leste da Finlândia, informaram autoridades locais.





"Os policiais fizeram uso de suas. Umfoi. Osforam evacuados", declarou aem um comunicado.As circunstâncias doainda estão confusas, bem como asdo suspeito.De acordo com a imprensa local, o, um homem que está entre os feridos, invadiu na parte da manhã umano instituto de formação profissional de Savo, que acolhe alunos do ensino médio e adultos, munido de um"Ele atingiu uma jovem no pescoço com um sabre e depois no abdômen", contou uma testemunha à imprensa local.O agressor também acionou "uma espécie de pequenade fabricação caseira", acrescentou.Outra testemunha, Roosa Kokkonen, que trabalha perto do estabelecimento, disse ao canal MTV que uma professora saiu correndo comnas mãos.Emborasejam relativamente raros no país nórdico de 5,4 milhões de habitantes, a Finlândia já viveu doisem escolas no final dos anos 2000.Em 2007, um jovem de 18 anos matou sete estudantes e o diretor de uma escola em, ao norte de Helsinque, antes de se matar.Em setembro de 2008, um estudante matou 10 pessoas em uma escola profissional em(oeste), antes de também se matar.Em agosto de 2017, um requerente de asilo marroquino de 22 anos esfaqueou fatalmente duas mulheres e feriu outras oito em(sudoeste da Finlândia).Abderrahman Bouanane foi condenado em junho de 2018 apor assassinato e tentativa de assassinato de caráter terrorista.