Turquia abate drone na fronteira com a Síria

A aviação turca derrubou um avião não identificado no sábado que violou seis vezes o espaço aéreo da Turquia perto da fronteira síria, anunciou neste domingo (29) o Ministério da Defesa.

Os funcionarios do ministério disseram que a origem do drone era desconhecida e que foi abatido às 13H24 locais (07H04 de Brasília).

De acordo com a fonte, "os destroços do drone foram encontrados na base de Cildiroba" pela polícia turca, na província de Kilis, perto da fronteira noroeste com a Sííria.

Em 2015, a aviação turca abateu um caça Su-24 russo na fronteira entre a Turquia e a Síria, o que desencadeou uma crise sem precedentes entre Ancara e Moscou.

À época, o presidente russo Vladimir Putin descreveu esse fato como "uma facada nas costas". Os dois países acabaram se reconciliando e agora negociam a resolução da guerra na Síria, onde fazem parte de lados opostos.

A Turquia apoia os rebeldes sírios, enquanto a Rússia é um dos principais aliados do regime de Damasco.