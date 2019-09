Expectativa para setor privado no Reino Unido é a pior desde 2011, diz CBI

A atividade do setor privado no Reino Unido segue em queda e a previsão para os próximos meses é de piora do ritmo, com o recuo atingindo 16% no trimestre encerrado em dezembro - a expectativa mais fraca desde dezembro de 2011. A constatação é da Confederação da Indústria Britânica (CBI, na sigla em inglês).



Segundo a CBI, o declínio das expectativas é reflexo das turbulências políticas, e será impulsionado por uma queda da atividade em todos os subsetores: manufatureiro, serviços comerciais e profissionais, serviços ao consumidor e distribuição. "Se conseguirmos evitar um Brexit sem acordo, esperamos que a economia cresça de forma modesta mais à frente, com melhora dos padrões de vida graças a uma recuperação dos salários e à inflação baixa. No entanto, um Brexit sem acordo provavelmente atingiria significativamente o mercado financeiro e a atividade econômica", sustenta a confederação.



Entre julho e setembro, a atividade do setor privado mostrou queda de 6%, mesmo ritmo observado para o trimestre encerrado em agosto, mostra o levantamento mensal da CBI.