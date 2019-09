Rússia afirma ter abatido cerca de 60 drones na Síria emn 2019

O exército russo afirmou ter destruído desde o início do ano cerca de 60 veículos aéreos não tripulados enviados pelos insurgentes à Síria contra sua base militar em Hmeimim, localizada perto de territórios que ainda estão sob o controle de jihadistas e rebeldes.

Segundo o general Igor Konachenkov, as forças russas interceptaram 58 veículos aéreos não tripulados e 27 mísseis daquela base na área de Latakia, o coração do regime de Bashar al Asad, no noroeste do país.

"O sistema pode parecer rudimentar, mas permite lançar obuses a uma altura de 2 quilômetros", disse o general Konachenkov a repórteres na sexta-feira numa viagem de imprensa organizada pelo exército russo à Síria.

A maioria dos ataques veio das cidades de Khan Sheikhun e Latamné, ambas recuperadas em agosto pelo exército sírio, que afirma ter descoberto fábricas de drones em grandes complexos subterrâneos.

Mas veículos aéreos não tripulados também são lançados de outras partes da província de Idlib, a última fortaleza dos rebeldes e jihadistas na Síria, que é objeto de um frágil acordo entre a Rússia e a Turquia para evitar uma ofensiva em larga escala do regime.

Desencadeada em 2011 com a repressão das manifestações de pró-democracia, a guerra na Síria causou mais de 370.000 mortes.