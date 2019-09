Sobe para sete número de elefantes mortos em 24h em reserva do Sri Lanka

Sete elefantes morreram nas últimas 24 horas numa reserva florestal no Sri Lanka, três deles neste sábado, informou a polícia, que suspeita de envenenamento praticado por agricultores.

Os animais foram encontrados na reserva florestal próxima a Sigiriya, uma fortaleza do século V declarada Patrimônio Mundial pela Unesco.

Entre os paquidermes mortos há uma fêmea que estava grávida.

Cerca de 200 elefantes morrem a cada ano na ilha por ação dos agricultores, para impedir que invadam suas terras.

Segundo o último censo, há pelo menos 7.000 elefantes na ilha, cinco mil a menos do que o registrado no início do século passado.

No Sri Lanka, na teoria, matar um elefante é punível com a pena capital.