China estabelece relações diplomáticas com Kiribati, isolando ainda mais Taiwan

China e Kiribati estabeleceram relações diplomáticas, uma medida que isola um pouco mais Taiwan, com o qual o microestado do Pacífico rompeu contatos há uma semana.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o presidente de Kiribati, Taneti Mamau, assinaram na sexta-feira uma declaração comum selando suas relações, em uma reunião fora da cúpula climática da ONU, informou a agência de imprensa Xinhua.

Taiwan, que reivindica o nome de República da China, apenas é reconhecido por 15 Estados.

A ilha perdeu o apoio de sete nações desde a eleição em 2016 da presidente Tsai Ing-wen, cujo partido mantém uma posição intransigente em relação à Pequim.

A China continental e Taiwan são lideradas por regimes rivais desde 1949, quando os nacionalistas comandados por Chang Kai-chek se refugiaram na ilha após sua derrota diante das tropas comunistas de Mao Zedong.

Pequim considera Taiwan parte integrante de seu território e que pode ser recuperado pela força.

Atualmente, apenas alguns estados com pouca influência reconhecem Taiwan e não a República Popular da China, principalmente na América Latina, no Caribe e no Pacífico, além do Vaticano, o único europeu.

Nos últimos anos, sete países deixaram de reconhecer Taiwan para apoiar a China: Panamá, El Salvador, República Dominicana, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Ilhas Salomão e Kiribati, esses dois recentemente.