Renuncia enviado dos EUA à Ucrânia, mencionado no caso Trump

O emissário dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker, renunciou nesta sexta-feira (27) após ser convocado pelo Congresso para depor em uma investigação que pode resultar no julgamento de impeachment do presidente Donald Trump.

Uma fonte familiarizada com o tema e que pediu para ter sua identidade preservada confirmou a renúncia de Volker, que foi informada em primeira instância pelo jornal estudantil da Universidade do Estado do Arizona, onde o diplomata dirige um instituto.

Dados de um informante divulgados na quinta-feira revelaram que Volker se reuniu com altos dirigentes ucranianos para saber de que forma fazer chegar as demandas do presidente Trump ao chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A queixa acusou Trump de pressionar Zelensky em um telefonema em 25 de julho para fornecer dados comprometedores sobre o ex-vice-presidente Joe Biden, o candidato favorito a representar os democratas contra Trump nas presidenciais de 2020.