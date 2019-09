Boris Johnson é acusado de conflito de interesses

O premiê britânico, Boris Johnson, é acusado de envolvimento em um suposto caso de conflito de interesses por causa do relacionamento que manteve quando era prefeito de Londres com uma empresária e ex-modelo, um caso sobre o qual a Administração Metropolitana de Londres pediu nesta sexta-feira (27) a abertura de uma investigação.

De acordo com o Sunday Times, Jennifer Arcuri, uma ex-modelo americana que passou para o mundo dos negócios, teria recebido 126.000 libras (cerca de 155 mil dólares) de fundos públicos e se beneficiou de tratamento privilegiado quando Johnson dirigiu a administração municipal da capital britânica.

Após essas revelações, a administração metropolitana da Grande Londres pediu aos serviços competentes da Polícia Britânica (Escritório Independente de Conduta Policial, IOPC) que investigassem o caso, afirmou em comunicado na noite de sexta-feira.

Johnson, que sofreu várias derrotas políticas desde sua eleição para o cargo de primeiro-ministro no fim de agosto passado, foi prefeito de Londres entre 2008 e 2016.

Supostamente, graças à sua amizade com Johnson, Jennifer Arcuri pode participar de missões comerciais e se beneficiar de contratos de patrocínio que nem ela nem suas empresas poderiam ter desfrutado de nenhuma outra maneira, de acordo com o texto.

Especificamente, um contrato de patrocínio de 2013 no valor de 10 mil libras e outro de 1.500 libras em 2014 da empresa de Arcuri, Innotech.

Segundo o Sunday Times, Jennifer Arcuri também teria recebido 15 mil libras de fundos do governo em 2014, como parte de um programa para incentivar empreendedores estrangeiros a criar parcerias no Reino Unido; assim como 100 mil libras no mesmo ano de fundos destinados a empresas britânicas.

Tanto Boris Johnson como Jennifer Arcuri negam qualquer irregularidade.