Voto hispânico será nosso na próxima eleição dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou confiança de que os hispânicos o apoiarão, na corrida pela reeleição em 2020. Ele falou sobre o assunto durante recepção na Casa Branca no mês da herança hispânica no país nesta sexta-feira.



Trump lembrou que, desde que assumiu o poder, mais de 6 milhões de empregos foram gerados. Além disso, "mais de 1 milhão de latinas entraram na força de trabalho", enquanto o desemprego entre os hispânicos está no menor nível na história de nosso país.



"Os EUA têm sido respeitados de novo, como não eram há muito tempo", comentou Trump, defendendo sua administração por medidas como elevar os gastos das Forças Armadas. Ele também argumentou por fronteiras mais rígidas, pela questão da segurança e "porque ninguém quer alguém vindo aqui e pegando nossos empregos". Nesse ponto, agradeceu a ajuda do governo do México para controlar a fronteira.