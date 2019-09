Filmes do streaming da Apple podem estrear nos cinemas

A Apple está criando alianças para exibir os filmes feitos para seu serviço de streaming nos cinemas antes de chegarem à plataforma, que será lançada em novembro, noticiou nesta sexta-feira (27) o The Wall Street Journal.

Citando fontes anônimas, o jornal aponta que a Apple espera que a estreia nos cinemas amplie o prestígio do serviço e ajude a atrair os maiores talentos da indústria cinematográfica para a Apple TV+.

A Apple não respondeu imediatamente um pedido de comentários.

A estreia nos cinemas também habilitará os filmes da Apple a competir nos prêmios da indústria cinematográfica. Netflix e Amazon Prime, seus principais rivais no mercado de streaming, lançaram algumas de suas produções originais em salas de cinema. Entre elas estão títulos como "Manchester à Beira-mar", da Amazon, e "Roma", da Netflix, que receberam vários prêmios, inclusive o Oscar.

O serviço Apple TV+ será lançado em 1 de novembro em mais de 100 países a US$ 4,99 por mês, mais barato que os US$ 6,99 dólares mensais da Disney+, que será lançada em 12 de novembro nos Estados Unidos, além da Netflix, cuja assinatura básica nos EUA custa US$ 8,99.