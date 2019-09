EUA querem ação rápida da Índia para aliviar restrições na Caxemira

Os Estados Unidos querem que Nova Délhi atenue, rapidamente, as restrições impostas na Caxemira - disse nesta quinta-feira (26) a secretária adjunta para Ásia Central e do Sul, Alice Wells, depois de uma reunião com o presidente Donald Trump e os líderes de Índia e Paquistão.

"Esperamos ver uma ação rápida", disse Alice à imprensa.

Em seu pedido, Washington inclui "a suspensão das restrições e da libertação daqueles que foram detidos", completou a secretária adjunta.

Alice Wells disse ainda que Trump "tem vontade de mediar, se ambas as partes solicitarem", mas lembrou que a Índia manteve uma postura contrária à intervenção estrangeira no conflito com seu vizinho Paquistão desde 1947.

"Esperamos que o governo da Índia retome os vínculos políticos com os líderes locais e marque uma data para as prometidas eleições o mais rápido possível", afirmou.

Em agosto, o governo do premiê Narendra Modi revogou a autonomia especial da faixa da Índia nesse território do Himalaia, de maioria muçulmana.

O governo prendeu vários líderes políticos e bloqueou os serviços de Internet e de telefonia móvel, em grande parte da Caxemira.