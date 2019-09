Do flerte à disputa jurídica: Neymar e Barça são citados por tribunal

Depois de um verão europeu de negociações visando uma possível volta de Neymar ao Barcelona, o astro brasileiro e seu ex-clube enfrentam uma disputa nesta sexta-feira. Mas o motivo não é futebolístico e sim judicial.

Segundo uma porta-voz do tribunal, o jogador de 27 anos é obrigado a se apresentar na audiência, embora, perguntados pela AFP, seus advogados não tenham confirmado que ele vá comparecer.

Depois de adiar uma audiência prevista para março, um tribunal de Barcelona citou o jogador e o clube para que compareçam na sexta à localidade vizinha de L'Hospitalet de Llobregat.

O caso se refere à premiação, cujo montante total nunca foi revelado, que o clube prometeu ao jogador em 2016 quando ele renovou seu contrato com o clube 'azulgraná' até 2021.

Menos de um ano depois deste acordo ocorreu a estrondosa ida de Neymar para o PSG por 222 milhões de euros, que é até hoje a transferência mais cara da história.

O Barça se negou a arcar com os 26 milhões desse bônus que ainda não haviam sido pagos e, acusando o jogador de não cumprir com seu contrato, apresentou uma queixa reivindicando a parte já paga de mais de 8,5 milhões de euros de indenização.

Depois de uma infrutífera reclamação perante a Fifa, os advogados de Neymar exigiram, no mesmo tribunal, o pagamento integral da premiação comprometida.

Contactadas pela AFP, nenhuma das partes quis dar declarações antes do julgamento.

A audiência pública está marcada para as 10h locais (5h pelo horário de Brasília), embora o juiz tenha convocado as partes meia-hora antes em uma audiência privada para tentar um acordo de conciliação de última hora.

Não será o retorno esperado pelo astro de 27 anos protagonista da novela de mercado de transferências: seus gestos de rebeldia e as várias propostas do Barça ao PSG foram insuficientes para garantir a volta do 'filho pródigo'.

"Neymar fez todo o possível (para assinar com o Barcelona) porque é o que ele desejava", disse há algumas semanas o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu.

"É uma página virada", afirmou o jogador depois de voltar a jogar pelo PSG, onde vem tentando calar as vaias da torcida com gols decisivos.

- Histórico judicial -

Segundo o jornal espanhol El Mundo, o caso é acompanhado de perto pela receita federal espanhola que analisa se o jogador, residente fiscal na Espanha em 2017, pagou adequadamente os impostos dos rendimentos vinculados a essa transferência.

A empresa NR Sports, que administra a carreira do astro, reconheceu em março que o fisco espanhol quer ser informado "do desenlace dos acontecimentos", mas indicou que os montantes vinculados à transferência foram declarados na Espanha.

Os problemas judiciais acompanharam o astro brasileiro desde sua chegada à Europa em 2013 vindo do Santos com o objetivo de se tornar o melhor jogador do mundo.

Sua contratação pelo Barcelona, que o clube avaliou em 57,1 milhões de euros, mas a justiça espanhola apontou a quantia de no mínimo 83,8 milhões, gerou a abertura de várias ações no Brasil e na Espanha, algumas ainda abertas.

Uma delas nasce da demanda do fundo brasileiro DIS, ex-proprietário de parte dos direitos do jogador, que pode terminar com Neymar julgado na Espanha por corrupção entre particulares.

Sua saída de Paris em busca de glória esportiva fora da grande sombra de seu amigo e companheiro no Barça Lionel Messi não implicou uma mudança nesse sentido.

Nos últimos meses, o brasileiro teve que lidar com uma denúncia de estupro que acabou sendo rejeitada e uma demanda em curso por agressão a um torcedor após a perda da final da Copa da França em abril contra o Rennes.