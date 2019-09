Sudão fecha suas fronteiras com a Líbia e a RCA

O Sudão decidiu nesta quinta-feira fechar suas fronteiras com a Líbia e com a República Centro-Africana por razões de segurança, a primeira medida do tipo adotada pelas novas autoridades sudanesas desde a queda em abril do presidente Omar al-Bachir.

"O Conselho soberano, durante uma reunião com o governo local de Darfur-Sul, ordenou o fechamento de suas fronteiras com a Líbia e com a República Centro-Africana em razão da ameaça que representam para a segurança e economia do Sudão", informou a instância em um comunicado.