Sismo de magnitude 6,5 atinge a Indonésia, diz Serviço Geológico dos EUA

Um forte tremor de magnitude 6,5 atingiu nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil) as remotas ilhas Molucas, no leste da Indonésia, informou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), mas não foi emitido alerta de tsunami.

O tremor ocorreu 37 km a nordeste de Ambon, na província das Molucas, às 8H46 locais, a 29 km de profundidade, segundo a fonte.

Até o momento não há informações sobre vítimas ou danos importantes na região, que já foi abalada por fortes terremotos no passado.

"Estava dormindo com minha família quando a casa começou a tremer", revelou um jornalista da AFP em Ambon. "O terremoto foi realmente forte. Saímos correndo de casa e vimos que os vizinhos também fugiam. Todo mundo entrou em pânico".

A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas, sofre com atividade sísmica e vulcânica devido a sua localização no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde colidem grandes placas tectônicas.

No ano passado, um terremoto de 7,5 graus de magnitude seguido por tsunami em Palu, nas ilhas Celebes, deixou mais de 4.300 mortos ou desaparecidos.

Em 26 de dezembro de 2004, um devastador terremoto de 9,1 graus diante da costa de Sumatra provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas, sendo 170 mil na Indonésia.