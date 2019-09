Um forte tremor de magnitude 6,5 atingiu nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil) as remotas ilhas Molucas, no leste da Indonésia, informou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), mas não foi emitido alerta de tsunami.

O tremor ocorreu 37 km a nordeste de Ambon, na província das Molucas, às 8H46 locais, a 29 km de profundidade, segundo a fonte.