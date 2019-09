Facebook prepara Horizon, mundo para interagir através de realidade virtual

O Facebook está preparando o lançamento em 2020 da Horizon, um espaço social virtual acessível pelas lentes imersivas Oculus, onde os usuários podem se encontrar, jogar e criar seus próprios espaços de interação.

A empresa apresentou nesta quarta-feira suas últimas novidades "VR" ("realidade virtual"), tecnologia em que tem investido desde 2014, quando comprou a Oculus por 2 bilhões de dólares.

Os membros da nova rede social virtual poderão escolher as características (cor de pele, cabelo, etc.) do "avatar" que os representará no mundo virtual. Esses personagens digitais animados, que somente têm busto, cabeça e braços, como reproduzirão seus movimentos e poderão interagir com outros avatares.

A versão piloto do aplicativo estará disponível no começo do ano. As versões anteriores mais básicas, Facebook Spaces e Oculus Rooms, serão encerradas no final de outubro.